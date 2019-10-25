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РИА Новости
Теплоснабжение

"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" и "Квадру" за просрочку ввода мощностей

16:49 25.10.2019
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© Фото : ОАО "РАО Энергетические Системы Востока" Защитные каски с логотипом ПАО "РусГидро"
Защитные каски с логотипом ПАО РусГидро
© Фото : ОАО "РАО Энергетические Системы Востока"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение оштрафовать компании "Квадра" и "Русгидро" за просрочку ввода в эксплуатацию в октябре энергоблока Воронежской ТЭЦ-1 и Зарамагской ГЭС-1 соответственно, говорится в сообщении ассоциации.
Станции строятся по договору предоставления мощности (ДПМ), который гарантирует окупаемость инвестиций, но за просрочки ввода по нему начисляются штрафы.
"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 342 МВ в Северной Осетии. Станция должна была быть введена в строй до 1 января. Соответственно, ранее ассоциация уже штрафовала компанию, при этом сумму штрафов "Совет рынка" не раскрывает. В конце июня глава компании Николай Шульгинов говорил, что "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 этой осенью.
Строительство энергоблока ПГУ-223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 "Квадры" ведется также по программе ДПМ. В сентябре газета "Коммерсант" сообщала, что "Квадра" согласовала с "Советом рынка" схему рассрочки выплаты штрафов за задержку вводов новых энергоблоков на этой, а также на Алексинской ТЭЦ.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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