"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" и "Квадру" за просрочку ввода мощностей

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение оштрафовать компании "Квадра" и "Русгидро" за просрочку ввода в эксплуатацию в октябре энергоблока Воронежской ТЭЦ-1 и Зарамагской ГЭС-1 соответственно, говорится в сообщении ассоциации.

Станции строятся по договору предоставления мощности (ДПМ), который гарантирует окупаемость инвестиций, но за просрочки ввода по нему начисляются штрафы.

"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 342 МВ в Северной Осетии. Станция должна была быть введена в строй до 1 января. Соответственно, ранее ассоциация уже штрафовала компанию, при этом сумму штрафов "Совет рынка" не раскрывает. В конце июня глава компании Николай Шульгинов говорил, что "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 этой осенью.