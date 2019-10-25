Известный католический деятель получил премию раввинов Европы

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) наградил премией имени Моше Розена основателя католического Общества святого Эгидия Андрея Риккарди, сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЕ.

С 1968 года Общество святого Эгидия ведет свою активную деятельность в более чем 70 странах мира и насчитывает около 50 тысяч членов. В СРЕ отметили, что члены организации проводят различные мероприятия с еврейской общиной, в том числе ежегодные поминальные мероприятия, посвященные жертвам Холокоста.

"Профессор Андреа Риккарди демонстрирует приверженность развитию межконфессиональных отношений и защите религиозной свободы. Мы высоко ценим ту грандиозную деятельность в отношении иудейской общины, которую проделала католическое Общество Святого Эгидия со времен Второго Ватиканского собора. Для нас большая честь вручить профессору Риккарди эту премию и тем самым выразить свою признательность за его вклад в развитие диалога между религиями и культурами", - заявил на прошедшей в Риме церемонии вручения премии глава СРЕ раввин Пинхас Гольдшмидт.

В свою очередь Андреа Риккарди отметил, что сегодня в Европе непростые времена, в том числе для еврейской общины. Это, по его словам, связано с ростом антисемитизма.

"Религии должны строить мосты между культурами. И эта премия – это благословение этих мостов", - сказал он.