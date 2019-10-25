Оператор связи простит орнитологам долги из-за орлов, "ушедших в минус"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Мегафон" закроет долг Центра реабилитации диких животных за смс, которые отправляются при отслеживании миграции степных орлов, и разработает для них специальный тариф, учитывающий специфику перемещения птиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона" со ссылкой на слова коммерческого директора оператора Влада Вольфсона.

Весной и летом 2019 года орнитологи пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве. Годом ранее ученым удалось установить передатчики на восемь степных орлов. Все установленные передатчики до сих пор работают. Однако руководитель проекта по мечению орлов Игорь Карякин сообщил, что в ближайшее время ученые не смогут отслеживать миграцию птиц из-за нехватки денег на смс из Ирана и Пакистана, куда птицы отправились на зимовку. По данным Карякина, орлиные перелеты уже привели к отрицательному балансу в 240 тысяч рублей.