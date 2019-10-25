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РИА Новости

Оператор связи простит орнитологам долги из-за орлов, "ушедших в минус"

16:44 25.10.2019 (обновлено: 16:51 25.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип оператора мобильной связи "Мегафон"
Логотип оператора мобильной связи Мегафон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Мегафон" закроет долг Центра реабилитации диких животных за смс, которые отправляются при отслеживании миграции степных орлов, и разработает для них специальный тариф, учитывающий специфику перемещения птиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона" со ссылкой на слова коммерческого директора оператора Влада Вольфсона.
Весной и летом 2019 года орнитологи пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве. Годом ранее ученым удалось установить передатчики на восемь степных орлов. Все установленные передатчики до сих пор работают. Однако руководитель проекта по мечению орлов Игорь Карякин сообщил, что в ближайшее время ученые не смогут отслеживать миграцию птиц из-за нехватки денег на смс из Ирана и Пакистана, куда птицы отправились на зимовку. По данным Карякина, орлиные перелеты уже привели к отрицательному балансу в 240 тысяч рублей.
"Мегафон" поможет. Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц", - процитировала пресс-служба слова Вольфсона.
Ранее в пятницу Карякин сообщил РИА Новости, что россияне перечислили более 100 тысяч рублей оператору связи для того, чтобы ученые могли отслеживать перемещение степных орлов с помощью смс, которые отправляют передатчики, установленные на птицах.
Птенцы степного орла в гнезде
04:39РИА Новости
Орнитологи собрали более 100 тысяч рублей на слежку за степными орлами
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МегафонРоссияОбщество
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