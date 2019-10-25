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РИА Новости

Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник

16:42 25.10.2019
14598
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 25 окт – РИА Новости. В результате устроенной военнослужащим стрельбы погибли пять срочников, два офицера и один контрактник, сообщил РИА Новости источник в региональных силовых структурах.
"Погибли восемь человек: один контрактник, два офицера, пять срочников", - сказал собеседник агентства.
Как сообщало Минобороны, трагедия произошла сегодня вечером в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. Стрелявший задержан.
В военном ведомстве заявляли, что массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.
Работает следствие.
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Как понять "Не связано с прохождением службы"??? Пытаются снизить степень своей ответственности?
25 октября, 17:21
vvasilev.chaik
7323304
Однозначно дедовщина, и опять офицеры ничего не видели, ничего не слышали. А нервный срыв - следствие издевательств и побоев.
25 октября, 17:48
Павел Фомин
5210106
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