Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник

ЧИТА, 25 окт – РИА Новости. В результате устроенной военнослужащим стрельбы погибли пять срочников, два офицера и один контрактник, сообщил РИА Новости источник в региональных силовых структурах.

"Погибли восемь человек: один контрактник, два офицера, пять срочников", - сказал собеседник агентства.

Как сообщало Минобороны, трагедия произошла сегодня вечером в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. Стрелявший задержан.

В военном ведомстве заявляли, что массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.