Трамп высмеял демократа, отказавшегося от борьбы за кресло президента США

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял выбывшего из борьбы за кресло президента США на выборах в 2020 году конгрессмена-демократа от штата Огайо Тима Райана.

Ранее стало известно, что Райан намерен сняться с предвыборной гонки. По словам демократа, несмотря на отказ от участия в выборах, он "гордится своей кампанией", потому что смог стать голосом своих избирателей.