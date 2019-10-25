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РИА Новости

Трамп высмеял демократа, отказавшегося от борьбы за кресло президента США

16:29 25.10.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял выбывшего из борьбы за кресло президента США на выборах в 2020 году конгрессмена-демократа от штата Огайо Тима Райана.
Ранее стало известно, что Райан намерен сняться с предвыборной гонки. По словам демократа, несмотря на отказ от участия в выборах, он "гордится своей кампанией", потому что смог стать голосом своих избирателей.
"Итак, конгрессмен Тим Райан из Огайо, наконец, выбыл из гонки за пост президента, не получив ничего в опросах и не пробившись даже в стадию дебатов. Видите ли, Тим, когда не понимаешь, что делаешь, все становится не так просто. Одни пустые слова, он не был полезен для американских рабочих!" - написал Трамп в Twitter.
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