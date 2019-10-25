Эспер: США примут меры для укрепления позиций в районе Дейр-эз-Зора в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. США намерены в ближайшее время принять меры, чтобы усилить свои позиции в районе сирийского Дейр-эз-Зора и не допустить возвращения к террористам контроля над нефтяными месторождениями, заявил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы выходим с северо-востока Сирии в соответствии с решением президента, но мы всегда планировали сохранить некоторые гарнизоны. Мы сейчас изучаем, как мы можем передислоцировать силы в регионе, чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений. Мы сейчас принимаем некоторые действия, чтобы укрепить нашу позицию в Дейр-эз-Зоре, чтобы предотвратить доступ ИГ* к нефтяным полям. Но детали раскрывать не буду", - заявил Эспер журналистам в Брюсселе.