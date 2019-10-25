Путин назначил нового посла в Малайзии

"Назначить Латыпова Наиля Мазгутовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Малайзии", - говорится в документе.

Другим указом глава РФ снял с этой должности Ермолова.

По данным на сайте посольства РФ в Малайзии, он занимал пост посла с февраля 2015 года.