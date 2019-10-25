Путин назначил нового посла в Малайзии

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Малайзии Наиля Латыпова, освободив от этой должности Валерия Ермолова, соответствующие указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Латыпова Наиля Мазгутовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Малайзии", - говорится в документе.
Другим указом глава РФ снял с этой должности Ермолова.
По данным на сайте посольства РФ в Малайзии, он занимал пост посла с февраля 2015 года.