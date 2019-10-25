Маас назвал вопрос зоны безопасности в Сирии теоретической дискуссией

БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "теоретической дискуссией" вопрос создания в Сирии международной зоны безопасности и участия в ней сил Германии, отметив, что считает необходимым сконцентрироваться на политическом урегулировании в САР и обеспечении гуманитарного доступа в регион.

Участвуя в дискуссии по вопросу зоны безопасности в САР на телеканале ZDF, министр, который изначально скептически отнесся к идее министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать международную зону в Сирии, заявил, что "до сих пор никто из тех, к кому обращались (по вопросу реализации инициативы министра обороны), не сказал, что будет участвовать".

"Если вы хотите что-то серьезное предложить, то это нужно обсуждать в правительстве, обсуждать с международными партнерами. Что мы имеем сейчас в Германии – это теоретические дебаты о том, что значит, что Германия должна взять на себя больше ответственности, должны ли мы больше солдат посылать за границу", - заявил Маас.

Он напомнил, что Германия участвует в 10 миссиях в мире, задействованы более трех тысяч военнослужащих. "Честно говоря, у нас нет времени вести такие теоретические дебаты. Вместо этого мы должны думать о том, чем помочь сейчас людям в Сирии. Триста тысячи человек покинули там дома из-за инициативы Турции. В Турции три миллиона сирийских беженцев, в Иордании миллион, два миллиона в Ливане, которым предстоит пережить грядущую зиму. Мы должны подумать, как дать этим людям перспективу... Теоретические дискуссии, что значит зона безопасности, что значит "больше ответственности", сейчас никому не помогают. На это у нас нет времени", - добавил министр.

Маас рассказал, о чем планирует говорить с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время визита в Анкару субботу. "В Сочи договорились о продлении перемирия на 150 часов, мы должны в это время найти решение, чтобы после этого снова не зазвучали выстрелы. Первый пункт – перемирие должно стать постоянным. Поэтому в субботу я полечу в Анкару, чтобы с турецким коллегой поговорить о том, как можно сделать это реальностью", - рассказал глава МИД Германии.

Он также отметил, что сейчас важно решать вопрос гуманитарной ситуации на севере Сирии, подчеркнув, что у гуманитарных организаций нет доступа в регион, поэтому Международный Красный Крест мог бы туда отправиться, чтобы "проанализировать ситуацию". "Мы должны что-то сделать, чтобы люди, которые пострадали от этой войны, могли пережить зиму", - добавил глава немецкого МИД.

Кроме того Маас подчеркнул важность политического процесса урегулирования, которое создаст основу для безопасного и добровольного возвращения беженцев. "Любое другое решение будет военным и будет краткосрочным. Если мы возьмем все эти три элемента – перемирие, предоставление гуманитарной помощи, политический процесс, который сирийцы будут вести сами, только тогда можно будет говорить о долгосрочном решении", - пояснил он.

Отвечая на вопрос ведущей, когда в Сирии воцарится мир, министр отметил, что рассчитывает на прогресс в следующем году. "Я думаю, желательно, чтобы это удалось нам в следующем году. Через несколько дней начнется конституционный процесс, я возлагаю большие надежды на это. Впервые политический процесс начнется на практике. На этом пути лежит множество препятствий, но этому нет альтернатив, и если мы все внесем свой вклад, то, думаю, в следующем году мирный процесс будет запущен", - заявил Маас.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.