СМИ сообщили о гибели двух человек в результате ливней в Японии

ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Ливневые дожди на востоке Японии, вызванные прохождением циклона, привели к первым жертвам: по данным агентства Киодо, к настоящему времени подтверждена гибель двух человек, еще один человек числится пропавшим без вести.
В пятницу в японских префектурах Тиба и Ибараки недалеко от Токио всего за полдня выпала месячная норма осадков. По данным Главного метеорологического агентства Японии, за 12 часов в ряде регионов в префектуре Тиба, которая в сентябре серьезно пострадала от ударов двух мощных тайфунов, выпало до 283,5 миллиметра осадков, а в префектуре Ибараки – до 200 миллиметров осадков.
Из зоны подтоплений уже были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. Десяткам тысяч человек поступила рекомендация об эвакуации.
Движение поездов на многих участках приостановлено или осуществляется с большими задержками, в результате чего тысячи человек не могут добраться домой. Движение поездов между центром Токио и международным аэропортом Нарита также было приостановлено.
Премьер-министр страны Синдзо Абэ дал указания соответствующим ведомствам "быть полностью готовыми к оказанию помощи и осуществлять своевременное информирование граждан" в связи с ливневыми дождями.
14 октября, 13:24РИА НовостиРазгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в ЯпонииТайфун "Хагибис" обрушился на японский остров Хонсю вечером 12 октября; он сопровождался сильными ветрами и ливнями. В результате произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек. Были затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты. Погибли несколько десятков людей, пострадали около 200.