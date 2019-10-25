Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T16:26Z
https://ria.ru/20191025/1560229989.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_0:102:3288:1952_1036x0_80_0_0_02264749171f23e29940db9b19215bd2.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о гибели двух человек в результате ливней в Японии

16:26 25.10.2019
89
© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды. Архивное фото
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Ливневые дожди на востоке Японии, вызванные прохождением циклона, привели к первым жертвам: по данным агентства Киодо, к настоящему времени подтверждена гибель двух человек, еще один человек числится пропавшим без вести.
В пятницу в японских префектурах Тиба и Ибараки недалеко от Токио всего за полдня выпала месячная норма осадков. По данным Главного метеорологического агентства Японии, за 12 часов в ряде регионов в префектуре Тиба, которая в сентябре серьезно пострадала от ударов двух мощных тайфунов, выпало до 283,5 миллиметра осадков, а в префектуре Ибараки – до 200 миллиметров осадков.
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
18 октября, 14:29РИА Новости
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 79 человек
Из зоны подтоплений уже были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. Десяткам тысяч человек поступила рекомендация об эвакуации.
Движение поездов на многих участках приостановлено или осуществляется с большими задержками, в результате чего тысячи человек не могут добраться домой. Движение поездов между центром Токио и международным аэропортом Нарита также было приостановлено.
Премьер-министр страны Синдзо Абэ дал указания соответствующим ведомствам "быть полностью готовыми к оказанию помощи и осуществлять своевременное информирование граждан" в связи с ливневыми дождями.
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна Хагибис в Японии
14 октября, 13:24РИА Новости
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в ЯпонииТайфун "Хагибис" обрушился на японский остров Хонсю вечером 12 октября; он сопровождался сильными ветрами и ливнями. В результате произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек. Были затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты. Погибли несколько десятков людей, пострадали около 200.
010010
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер: США примут меры для укрепления позиций в районе Дейр-эз-Зора в Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Малайзии
Хурма
СМИ: в Японии две хурмы продали за 6,5 тысячи долларов
Наручники
В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Чувашии взяли под стражу мужчину, истязавшего шестилетнюю дочь
Дмитрий Медведев
Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов
Автомобиль Tesla Roadster 2
На шанхайском заводе Tesla начался выпуск автомобилей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин: Россия готова укрепить сотрудничество с Движением неприсоединения
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Новый плацкартный вагон модели 61-4516
Название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов
Хельсинки
В Финляндии хотят легализовать марихуану
Полицейский
В Забайкалье задержали расстрелявшего сослуживцев военного
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Суд на Кубани удовлетворил иск Дерипаски к англоязычным СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
Лента новостейМолния