СМИ сообщили о гибели двух человек в результате ливней в Японии

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды. Архивное фото

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Ливневые дожди на востоке Японии, вызванные прохождением циклона, привели к первым жертвам: по данным агентства Ливневые дожди на востоке Японии, вызванные прохождением циклона, привели к первым жертвам: по данным агентства Киодо , к настоящему времени подтверждена гибель двух человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

В пятницу в японских префектурах Тиба и Ибараки недалеко от Токио всего за полдня выпала месячная норма осадков. По данным Главного метеорологического агентства Японии, за 12 часов в ряде регионов в префектуре Тиба, которая в сентябре серьезно пострадала от ударов двух мощных тайфунов, выпало до 283,5 миллиметра осадков, а в префектуре Ибараки – до 200 миллиметров осадков.

Из зоны подтоплений уже были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. Десяткам тысяч человек поступила рекомендация об эвакуации.

Движение поездов на многих участках приостановлено или осуществляется с большими задержками, в результате чего тысячи человек не могут добраться домой. Движение поездов между центром Токио и международным аэропортом Нарита также было приостановлено.