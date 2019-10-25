СМИ: в Японии две хурмы продали за 6,5 тысячи долларов

Впервые хурма сорта "тэнкафубу", получившего название по одноименной знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги, считающегося одним из величайших государственных деятелей в японской истории и одним из первых объединителей страны, была выставлена на продажу в 2016 году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам. На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет.