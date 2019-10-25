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РИА Новости

СМИ: в Японии две хурмы продали за 6,5 тысячи долларов

16:20 25.10.2019 (обновлено: 16:21 25.10.2019)
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© Fotolia / la_vandaХурма
Хурма
© Fotolia / la_vanda
Хурма. Архивное фото
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Две хурмы сорта "тэнкафубу" были проданы в пятницу на торгах на центральном рынке города Нагоя в Японии за 700 тысяч иен (около 6,5 тысячи долларов), передает телеканал NHK.
Впервые хурма сорта "тэнкафубу", получившего название по одноименной знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги, считающегося одним из величайших государственных деятелей в японской истории и одним из первых объединителей страны, была выставлена на продажу в 2016 году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам. На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет.
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Телеканал отмечает, что содержание сахара в проданных плодах хурмы превышает 25 градусов по шкале Брикса, в то время как в обычной хурме содержание сахара составляет около 15-16 градусов.
Имя покупателя не раскрывается.
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