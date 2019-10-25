В Московском зоопарке появились уникальные балийские скворцы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Три годовалые самки редкого балийского скворца появились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.

Скворцы прибыли в российскую столицу из Варшавского зоосада в рамках Европейской программы по сохранению этого вида в неволе, до этого таких птиц не было ни в одном зоосаде России.

"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции — долгожданное событие. Одна птица уже обживает уютный вольер в павильоне "Дом птиц". Еще две особи находятся в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском", — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что в ближайшее время зоопарк планирует получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства. Одна пара будет представлена на экспозиции в "Доме птиц", гости смогут наблюдать за процессом ухаживаний и выведения птенцов.

Светлана Акулова уточнила, что вид находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. По оценкам орнитологов, на воле численность этих птиц не превышает нескольких десятков особей.