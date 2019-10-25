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РИА Новости
Туризм

В Московском зоопарке появились уникальные балийские скворцы

18:10 25.10.2019
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© Фото : Московский ЗоопаркСамка балийского скворца в Московском зоопарке
Самка балийского скворца в Московском зоопарке
© Фото : Московский Зоопарк
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Три годовалые самки редкого балийского скворца появились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.
Скворцы прибыли в российскую столицу из Варшавского зоосада в рамках Европейской программы по сохранению этого вида в неволе, до этого таких птиц не было ни в одном зоосаде России.
"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции — долгожданное событие. Одна птица уже обживает уютный вольер в павильоне "Дом птиц". Еще две особи находятся в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском", — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она добавила, что в ближайшее время зоопарк планирует получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства. Одна пара будет представлена на экспозиции в "Доме птиц", гости смогут наблюдать за процессом ухаживаний и выведения птенцов.
Светлана Акулова уточнила, что вид находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. По оценкам орнитологов, на воле численность этих птиц не превышает нескольких десятков особей.
Все оперение балийского скворца белое, за исключением черных кончиков хвоста и крыльев. Кожа вокруг глаз сине-голубого оттенка, узор напоминает маску. На голове — нарядный хохолок, который может приподниматься, если птица заинтересована или встревожена. Во время ухаживаний самцы расправляют хвост и поднимают хохолок почти в вертикальное положение, чтобы привлечь самку.
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