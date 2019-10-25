Зам военного прокурора РВСН вылетел в Забайкалье, где произошла стрельба

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В воинскую часть в Забайкальском крае, где военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает в пятницу Главная военная прокуратура.

Ранее в Минобороны сообщили, что восемь человек погибли и двое ранены в результате стрельбы в военной части в Забайкалье, открывший огонь по сослуживцам военнослужащий задержан.

"В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН", - говорится в сообщении.