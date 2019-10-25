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РИА Новости

Зам военного прокурора РВСН вылетел в Забайкалье, где произошла стрельба

16:15 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В воинскую часть в Забайкальском крае, где военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает в пятницу Главная военная прокуратура.
Ранее в Минобороны сообщили, что восемь человек погибли и двое ранены в результате стрельбы в военной части в Забайкалье, открывший огонь по сослуживцам военнослужащий задержан.
"В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН", - говорится в сообщении.
По данным ГВП, на месте будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению этого особо тяжкого преступления. Также будет проверена организация несения караульной службы.
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеРакетные войска стратегического назначенияГлавная военная прокуратура РФЗабайкальский крайПроисшествия
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