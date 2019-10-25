На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На Волгоградском проспекте возле дома номер 72 опрокинулась грузовая автоцистерна MAN, перевозившая восемь кубометров сжатого кислорода", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место происшествия оцеплено. Для перекачки кислорода направлен резервный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение транспорта в районе аварии перекрыто по двум полосам.