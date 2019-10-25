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РИА Новости

На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом

16:12 25.10.2019 (обновлено: 18:10 25.10.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве. 25 октября 2019
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Волгоградском проспекте возле дома номер 72 опрокинулась грузовая автоцистерна MAN, перевозившая восемь кубометров сжатого кислорода", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место происшествия оцеплено. Для перекачки кислорода направлен резервный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение транспорта в районе аварии перекрыто по двум полосам.
Инспектор ГИБДД
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