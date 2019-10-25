Сербия хочет C-400, но пока не может себе позволить, заявил Вучич

"Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели – мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и если сможем себе однажды это позволить, сделаем это", - отметил сербский лидер, слова которого приведены в сообщении Минобороны страны.