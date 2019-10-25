Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T16:09Z
https://ria.ru/20191025/1560229015.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151255/29/1512552938_0:61:3427:1989_1036x0_80_0_0_5eccb69641ec4077d2b6c3c6ab005720.jpg
РИА Новости

Сербия хочет C-400, но пока не может себе позволить, заявил Вучич

16:09 25.10.2019
408
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич в пятницу посетил военный аэродром Батайница под Белградом, где проходят учения "Славянский щит". Он подтвердил, что Белград закупил один ЗРПК "Панцирь-С", и подчеркнул желание Сербии иметь комплекс С-400.
"Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели – мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и если сможем себе однажды это позволить, сделаем это", - отметил сербский лидер, слова которого приведены в сообщении Минобороны страны.
Минобороны РФ сообщило в четверг, что дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях за границей. Для сербов прибытие российских систем ПВО в год 20-летия бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия имеет символическое значение.
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Вчера, 20:10Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, для кого С-400 представляет "смертельную угрозу"National Interest назвал преимущества российских комплексов С-400, отметив, что их стоит бояться. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы издания.
2411210
Обсудить 4
Александр ВучичС-400 «Триумф»СербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии подтвердил закупку у России системы "Панцирь-С"
РИА
Новости
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер: США примут меры для укрепления позиций в районе Дейр-эз-Зора в Сирии
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Трамп высмеял демократа, отказавшегося от борьбы за кресло президента США
Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба осудила попытки госпереворота в Боливии
Лента
новостей
Газопровод Baltic Pipe
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Кадыров рассказал о работе военных полицейских из Чечни в Сирии
Хурма
СМИ: в Японии две хурмы продали за 6,5 тысячи долларов
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Наручники
В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Мария Бутина
Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
Лента новостейМолния