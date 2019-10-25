Сербия хочет C-400, но пока не может себе позволить, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич в пятницу посетил военный аэродром Батайница под Белградом, где проходят учения "Славянский щит". Он подтвердил, что Белград закупил один ЗРПК "Панцирь-С", и подчеркнул желание Сербии иметь комплекс С-400.
"Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели – мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и если сможем себе однажды это позволить, сделаем это", - отметил сербский лидер, слова которого приведены в сообщении Минобороны страны.
Минобороны РФ сообщило в четверг, что дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях за границей. Для сербов прибытие российских систем ПВО в год 20-летия бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия имеет символическое значение.
Вчера, 20:10Сказано в эфиреВоенный эксперт рассказал, для кого С-400 представляет "смертельную угрозу"National Interest назвал преимущества российских комплексов С-400, отметив, что их стоит бояться. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы издания.