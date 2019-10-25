Эксперты скептически отнеслись к идее создания российской базы в ЦАР

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Создавать российскую военную базу в ЦАР сегодня нецелесообразно - содержание группировки войск в Африке затратно и не решает принципиальных геополитических задач Москвы, считают опрошенные военные эксперты.

Ранее президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера заявил в интервью РИА Новости, что ЦАР рассматривает возможность создания военной базы России на своей территории.

Спешить не надо

Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов отметил, что размещение российской военной базы в ЦАР было бы поспешным решением, поскольку у России сегодня нет там долгосрочных геополитических интересов.

"Я бы не спешил – хоть эта республика и называется центральной, у нас там нет тех интересов, которые мы бы должны были защищать. Конечно, руководство ЦАР хотело бы, чтобы мы помогли обеспечить безопасность в стране, но нам нужно думать, прежде всего, о собственных интересах", - сказал он.

Схожего мнения придерживается другой известный военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнувший, что данное решение может быть принято только после тщательного анализа российского военного руководства.

"Прежде всего, Генеральный штаб и руководство Минобороны РФ определятся, целесообразно это или нет, а если и да, то в каком формате, в какие сроки и какой контингент там размещать", - отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что ЦАР – это не первая страна, которая хотела бы иметь российскую военную базу на своей территории, но ее размещение требует больших денег.

Нет геополитического видения

Говоря о целесообразности появления российской базы в ЦАР, Ивашов подчеркнул, что на сегодняшний день у России нет сложившегося геополитического видения своей роли на африканском континенте, в то время как другие игроки уже давно ведут масштабную экономическую экспансию в регионе.

"У России сегодня нет геополитического проекта по работе с Африкой. Что мы хотим? Кем мы туда входим? Какую роль мы будем играть для континента? Взять те же Китай и Японию, которые не просто расширяют свое военное присутствие в Африке, но и осуществляют грандиозные инфраструктурные проекты, заполняет местные рынки своими товарами, а мы с чем туда пойдем?" - недоумевает эксперт.

Риски велики

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков отметил, что расширение сферы влияния на такие дальние и неизвестные регионы чреваты для России не только крупными затратами, но и втягиванием в местные военные конфликты.

"Россия – это далеко не Советский Союз, наличие военных баз в Африке будет означать, прежде всего, масштабные затраты, риск втягивания в местные военные конфликты. Я сейчас не вижу особой необходимости для РФ ввязываться в африканские дела, учитывая, что у нас и внутренних проблем немало", - подчеркнул собеседник агентства.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года. Только в начале 2019 года власти и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту. Стороны договорились, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти.