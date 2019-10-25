Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T16:07Z
https://ria.ru/20191025/1560228669.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_0:261:3052:1978_1036x0_80_0_0_bb90410a64a708cee124963237333182.jpg
РИА Новости

Эксперты скептически отнеслись к идее создания российской базы в ЦАР

16:06 25.10.2019 (обновлено: 16:07 25.10.2019)
1422
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Создавать российскую военную базу в ЦАР сегодня нецелесообразно - содержание группировки войск в Африке затратно и не решает принципиальных геополитических задач Москвы, считают опрошенные военные эксперты.
Ранее президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера заявил в интервью РИА Новости, что ЦАР рассматривает возможность создания военной базы России на своей территории.

Спешить не надо

Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов отметил, что размещение российской военной базы в ЦАР было бы поспешным решением, поскольку у России сегодня нет там долгосрочных геополитических интересов.
"Я бы не спешил – хоть эта республика и называется центральной, у нас там нет тех интересов, которые мы бы должны были защищать. Конечно, руководство ЦАР хотело бы, чтобы мы помогли обеспечить безопасность в стране, но нам нужно думать, прежде всего, о собственных интересах", - сказал он.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
10:07Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент ЦАР попросил Россию о дополнительных поставках вооружений
Схожего мнения придерживается другой известный военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнувший, что данное решение может быть принято только после тщательного анализа российского военного руководства.
"Прежде всего, Генеральный штаб и руководство Минобороны РФ определятся, целесообразно это или нет, а если и да, то в каком формате, в какие сроки и какой контингент там размещать", - отметил он.
Собеседник агентства напомнил, что ЦАР – это не первая страна, которая хотела бы иметь российскую военную базу на своей территории, но ее размещение требует больших денег.

Нет геополитического видения

Говоря о целесообразности появления российской базы в ЦАР, Ивашов подчеркнул, что на сегодняшний день у России нет сложившегося геополитического видения своей роли на африканском континенте, в то время как другие игроки уже давно ведут масштабную экономическую экспансию в регионе.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
10:19Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент ЦАР заявил, что сотрудничество с Россией должно расширяться
"У России сегодня нет геополитического проекта по работе с Африкой. Что мы хотим? Кем мы туда входим? Какую роль мы будем играть для континента? Взять те же Китай и Японию, которые не просто расширяют свое военное присутствие в Африке, но и осуществляют грандиозные инфраструктурные проекты, заполняет местные рынки своими товарами, а мы с чем туда пойдем?" - недоумевает эксперт.

Риски велики

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков отметил, что расширение сферы влияния на такие дальние и неизвестные регионы чреваты для России не только крупными затратами, но и втягиванием в местные военные конфликты.
"Россия – это далеко не Советский Союз, наличие военных баз в Африке будет означать, прежде всего, масштабные затраты, риск втягивания в местные военные конфликты. Я сейчас не вижу особой необходимости для РФ ввязываться в африканские дела, учитывая, что у нас и внутренних проблем немало", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка
11:24Саммит и Экономический форум Россия – Африка
В МИД заявили о намерении продолжить сопровождение урегулирования в ЦАР
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года. Только в начале 2019 года власти и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту. Стороны договорились, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти.
Кроме того, правительство обязалось "обеспечить свободу создания партий и политических движений". Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
1710000
Обсудить 0
Фостен-Арканж ТуадераМинистерство обороны РФЦАРРоссияБезопасность
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев
РИА
Новости
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
Газопровод Baltic Pipe
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Автомобиль, движущийся на большой скорости
Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости до 20 км/ч
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Трамп высмеял демократа, отказавшегося от борьбы за кресло президента США
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Сербия хочет C-400, но пока не может себе позволить, заявил Вучич
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Германия не созрела для отмены санкций, заявил Пушков
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Кадыров рассказал о работе военных полицейских из Чечни в Сирии
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Наручники
В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер: США примут меры для укрепления позиций в районе Дейр-эз-Зора в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
Лента новостейМолния