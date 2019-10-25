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РИА Новости

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

16:05 25.10.2019 (обновлено: 16:59 25.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Задержанный признал вину, но не смог объяснить мотив своего поступка.
По словам потерпевшей, по дороге домой к ней сзади подошел мужчина, обнял и сделал ей укол в ногу. Медицинское освидетельствование выявило у женщины клинические признаки употребления наркотического средства.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
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