В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.

Задержанный признал вину, но не смог объяснить мотив своего поступка.

По словам потерпевшей, по дороге домой к ней сзади подошел мужчина, обнял и сделал ей укол в ногу. Медицинское освидетельствование выявило у женщины клинические признаки употребления наркотического средства.