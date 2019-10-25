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РИА Новости

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

16:05 25.10.2019 (обновлено: 16:30 25.10.2019)
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© Фото : Baltic Pipe ProjectГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe
© Фото : Baltic Pipe Project
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
"Двадцать пятого октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества", — говорится на сайте проекта.
Также сообщается, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки трубопровода намечено на декабрь.
Ранее в Варшаве заявили, что намерены к 2022 году отказаться от российского газа. Польские власти рассчитывают, что к этому времени завершатся работы по строительству Baltic Pipe. В России назвали подобные заявления попыткой выторговать более выгодные условия.
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ПольшаДанияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Надеюсь, Россия не будет в добренькую играть.
25 октября, 16:09
iibrovkin
4310001
Теперь пересечение с СП-1 нужно согласовать.
25 октября, 16:07
Андрей Иванов
2810001
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