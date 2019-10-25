Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.

"Двадцать пятого октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества", — говорится на сайте проекта.

Также сообщается, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки трубопровода намечено на декабрь.