Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
"Двадцать пятого октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества", — говорится на сайте проекта.
Также сообщается, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки трубопровода намечено на декабрь.
Ранее в Варшаве заявили, что намерены к 2022 году отказаться от российского газа. Польские власти рассчитывают, что к этому времени завершатся работы по строительству Baltic Pipe. В России назвали подобные заявления попыткой выторговать более выгодные условия.