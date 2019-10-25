Британские энтомологи назвали новый вид жука в честь Греты Тунберг

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Только что описанный вид одного из самых маленьких жуков получил имя шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Лондонский музей естественной истории.

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

"Новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то, что подобные жуки распространены повсеместно, они довольно плохо изучены из-за своих крохотный размеров. Они кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми однолеточными... Научный сотрудник музея Майкл Дарби решил отметить заслуги Греты Тунберг, назвав в ее честь новый вид жучка", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, жучки Nelloptodes gretae обладают бледно-желтым или золотистым окрасом, а их длина составляет всего 0,79 миллиметра. У них нет глаз и крыльев и они отличаются от других представителей семейства небольшой ямкой в том месте, где могли бы быть расположены глаза.