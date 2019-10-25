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РИА Новости

Британские энтомологи назвали новый вид жука в честь Греты Тунберг

15:58 25.10.2019
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© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкМитинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
© РИА Новости / Шерри Парди
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Только что описанный вид одного из самых маленьких жуков получил имя шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Лондонский музей естественной истории.
Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

"Новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то, что подобные жуки распространены повсеместно, они довольно плохо изучены из-за своих крохотный размеров. Они кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми однолеточными... Научный сотрудник музея Майкл Дарби решил отметить заслуги Греты Тунберг, назвав в ее честь новый вид жучка", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, жучки Nelloptodes gretae обладают бледно-желтым или золотистым окрасом, а их длина составляет всего 0,79 миллиметра. У них нет глаз и крыльев и они отличаются от других представителей семейства небольшой ямкой в том месте, где могли бы быть расположены глаза.
Дарби добавил, что назвал жучка в честь Греты не потому, что она маленький, а потому что он работает именно с этим видом. "Я знаю, что ты никогда не бываешь слишком мал, чтобы что-то изменить", - приводятся слова ученого в сообщении.
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20 октября, 08:00РИА Новости
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