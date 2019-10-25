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РИА Новости

В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни

15:58 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Суд в Белоруссии вынес смертный приговор мужчине за убийство 8-месячной дочки своей знакомой, мать ребенка приговорена к 25 годам колонии, сообщила РИА Новости в пятницу помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.
В октябре прошлого года в Лунинце Брестской области труп ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил ее 28-летний отец. Обвинение в убийстве девочки, совершенное с особой жестокостью, было предъявлено 25-летней матери и ее 47-летнему знакомому. В момент задержания они были в состоянии алкогольного опьянения.
"Женщина осуждена по статье 139 уголовного кодекса ("убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц" - ред.), ей назначено наказание в виде лишения свободы на 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина осужден по этой же статье, ему судом назначена исключительна мера наказания в виде смертной казни - расстрел", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.
В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.
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