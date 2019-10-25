В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни

МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Суд в Белоруссии вынес смертный приговор мужчине за убийство 8-месячной дочки своей знакомой, мать ребенка приговорена к 25 годам колонии, сообщила РИА Новости в пятницу помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

В октябре прошлого года в Лунинце Брестской области труп ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил ее 28-летний отец. Обвинение в убийстве девочки, совершенное с особой жестокостью, было предъявлено 25-летней матери и ее 47-летнему знакомому. В момент задержания они были в состоянии алкогольного опьянения.

"Женщина осуждена по статье 139 уголовного кодекса ("убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц" - ред.), ей назначено наказание в виде лишения свободы на 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина осужден по этой же статье, ему судом назначена исключительна мера наказания в виде смертной казни - расстрел", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.