Новый мусорный полигон появился в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Строительство полигона по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью более 24 гектаров завершили в Елецком районе Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, необходимость в новом полигоне назрела давно. В 2016 году по решению суда был закрыт полигон ООО "ЛэндГринЭко", который являлся единственным объектом для захоронения отходов города Ельца и Елецкого района.

Артамонов отметил, что новый полигон построен за счет средств инвестора без привлечения бюджетных средств. Компания "Чистый мир" вложила в этот проект почти 273 миллионов рублей. Кроме того, там разместится мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год.