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РИА Новости
Липецкая область

Новый мусорный полигон появился в Липецкой области

15:57 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Строительство полигона по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью более 24 гектаров завершили в Елецком районе Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, необходимость в новом полигоне назрела давно. В 2016 году по решению суда был закрыт полигон ООО "ЛэндГринЭко", который являлся единственным объектом для захоронения отходов города Ельца и Елецкого района.
Артамонов отметил, что новый полигон построен за счет средств инвестора без привлечения бюджетных средств. Компания "Чистый мир" вложила в этот проект почти 273 миллионов рублей. Кроме того, там разместится мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год.
"Переработка мусора – это хорошие планы. Инвестору необходимо сейчас закупать оборудование для линии по сортировке отходов и заключить долгосрочное стратегическое соглашение с региональным оператором. Важно, что здесь будут использоваться современные технологии, которые позволят контролировать не только вес мусора, но его состав. Полигон будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
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