В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. ДТП в Звениговском районе Марий Эл, во время которого три человека погибли, еще трое получили травмы, спровоцировало такси, выехавшее на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Три автомобиля: Lada Granta, ВАЗ-2114 и грузовик – столкнулись в пятницу в 14.30 на 71 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. В ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.