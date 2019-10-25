В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. ДТП в Звениговском районе Марий Эл, во время которого три человека погибли, еще трое получили травмы, спровоцировало такси, выехавшее на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Три автомобиля: Lada Granta, ВАЗ-2114 и грузовик – столкнулись в пятницу в 14.30 на 71 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. В ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
"Предварительно установлено, что такси Lada Granta выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем. Впоследствии произошло столкновение обеих машин с автомашиной ВАЗ-2114. Погибли водитель и две пассажирки такси. Кроме этого, трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2114 находятся в Волжской городской больнице с травмами", - сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.