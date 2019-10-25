"Аэрофлот" рассказал об изменениях в расписании рейсов на зимний сезон

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 27 октября переходит на зимнее расписание полетов, в нем будет увеличено количество рейсов на популярные курорты и в ряд городов России, сообщила пресс-служба компании.

"Аэрофлот" переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 27 октября 2019 года до 29 марта 2020 года. Главной особенностью наступающего зимнего сезона станет увеличение количества рейсов по целому ряду маршрутов в сравнении с летом. "Аэрофлот" значительно нарастит частоту полетов на популярных курортных направлениях: в Дубай (с 21 до 28 рейсов в неделю), Бангкок (с семи до 14 рейсов в неделю) и Пхукет (с пяти до 15 рейсов в неделю)", - говорится в сообщении.

Согласно сезонному спросу увеличится число рейсов в Майами (с четырех до пяти в неделю), Мале (с пяти до семи в неделю), Хошимин (с двух до трех в неделю). Также авиаперевозчик предложит пассажирам больше рейсов на маршрутах из Москвы в Денпасар (рост с двух до трех рейсов в неделю) и Коломбо (с двух до пяти рейсов в неделю), которые эксплуатируются совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

Существенно увеличится частота полетов "Аэрофлота" по ряду маршрутов из Москвы в города России и СНГ: Волгоград (с 35 до 42 в неделю), Екатеринбург (с 63 до 70 в неделю), Красноярск (с 21 до 28 в неделю), Минеральные Воды (с 35 до 42 в неделю), Нижневартовск (с 14 до 21 в неделю), Оренбург (с 14 до 28 в неделю), Ростов-на-Дону (с 28 до 56 в неделю), Санкт-Петербург (со 140 до 154 в неделю), Сочи (с 77 до 84 в неделю), Челябинск (с 35 до 42 в неделю) и Уфу (с 49 до 56 в неделю), а также Минск (с 35 до 42 рейсов в неделю).

"Аэрофлот" также откроет семь собственных рейсов в неделю по маршруту Москва – Южно-Сахалинск в дополнение к ежедневной частоте дочерней "России". Всего в зимнем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять полеты по 149 направлениям в 53 странах. Маршрутная сеть компании охватит 55 авиалиний на территории России, 17 пунктов в семи государствах СНГ и 77 направлений за рубежом. В зимнем сезоне 2019-2020 годов группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы по 298 маршрутам (242 не повторяются) в 56 странах.