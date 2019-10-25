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РИА Новости

Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов

15:53 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД РФ изучить причины роста смертности в ДТП в отдельных субъектах РФ и внести предложения в нацпроект по безопасности дорог до 2 декабря, говорится в решениях по итогам совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ проанализировать причины роста смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в отдельных субъектах РФ и соответствующие предложения до 2 декабря 2019 года представить в установленном порядке для рассмотрения на проектном комитете по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в поручениях.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
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Кроме того, Медведев поручил представитель до 2 декабря в кабмин предложения по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Также, как отмечается в поручениях, министерству здравоохранения и министерству транспорта вместе с руководителями регионов до 2 декабря нужно представить в правительство предложения по разработке в целях оказания медицинской помощи схемы маршрутизации лиц, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на границах нескольких субъектов Российской Федерации и в приграничных районах.
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Дмитрий МедведевМВД РФРоссияОбщество
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