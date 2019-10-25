Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД РФ изучить причины роста смертности в ДТП в отдельных субъектах РФ и внести предложения в нацпроект по безопасности дорог до 2 декабря, говорится в решениях по итогам совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ проанализировать причины роста смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в отдельных субъектах РФ и соответствующие предложения до 2 декабря 2019 года представить в установленном порядке для рассмотрения на проектном комитете по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в поручениях.

Кроме того, Медведев поручил представитель до 2 декабря в кабмин предложения по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.