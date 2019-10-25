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РИА Новости

В Финляндии хотят легализовать марихуану

15:44 25.10.2019
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости. Гражданская инициатива о декриминализации потребления марихуаны преодолела необходимый порог в 50 тысяч голосов и поступит на рассмотрение в парламент Финляндии, следует из данных сайта рассмотрения инициатив kansalaisaloite (гражданские инициативы).
На середину дня пятницы количество проголосовавших за данную инициативу превысило 55 тысяч человек.
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Петиция предлагает декриминализировать потребление марихуаны и выращивание небольшого количества растений конопли для личного потребления.
По словам одного из инициаторов петиции из Общества каннабиса Турку Тапани Карвинена, запрет на потребление оказался неудачным. По данным полиции, в 2017 году было зарегистрировано в общей сложности 17 048 нарушений, связанных с потреблением марихуаны и производных. Количество подобных преступлений почти удвоилось за последние десять лет. Максимальное наказание за употребление – шесть месяцев лишения свободы условно.
"От наказания больше вреда, чем пользы. Оно способствует маргинализации человека, потому что судимость может стать препятствием в трудоустройстве или учебе", - отмечает Карвинен, его слова приводятся на сайте общества.
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Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт является онлайн-службой министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис является бесплатным, доступным и безопасным в использовании. Он доступен на финском и шведском языках.
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