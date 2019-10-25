В Финляндии хотят легализовать марихуану

ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости. Гражданская инициатива о декриминализации потребления марихуаны преодолела необходимый порог в 50 тысяч голосов и поступит на рассмотрение в парламент Финляндии, следует из данных сайта рассмотрения инициатив kansalaisaloite (гражданские инициативы).

На середину дня пятницы количество проголосовавших за данную инициативу превысило 55 тысяч человек.

Петиция предлагает декриминализировать потребление марихуаны и выращивание небольшого количества растений конопли для личного потребления.

По словам одного из инициаторов петиции из Общества каннабиса Турку Тапани Карвинена, запрет на потребление оказался неудачным. По данным полиции, в 2017 году было зарегистрировано в общей сложности 17 048 нарушений, связанных с потреблением марихуаны и производных. Количество подобных преступлений почти удвоилось за последние десять лет. Максимальное наказание за употребление – шесть месяцев лишения свободы условно.

"От наказания больше вреда, чем пользы. Оно способствует маргинализации человека, потому что судимость может стать препятствием в трудоустройстве или учебе", - отмечает Карвинен, его слова приводятся на сайте общества.