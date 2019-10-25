Миллионы пользователей Android стали жертвами кибератаки в Google Play

"Мы обнаружили 42 приложения в магазине Google Play, которые относятся к данной кампании по распространению нежелательного рекламного ПО, половина из них все еще была доступна на момент обнаружения. Отвечающая за безопасность команда из Google удалила эти приложения после нашего уведомления, но они все еще доступны в сторонних магазинах", — заявил эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко.