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РИА Новости

Миллионы пользователей Android стали жертвами кибератаки в Google Play

15:44 25.10.2019 (обновлено: 16:22 25.10.2019)
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© РИА НовостиИнтернет-магазин Google Play, русскоязычная версия
Интернет-магазин Google Play, русскоязычная версия
© РИА Новости
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперты ESET обнаружили в магазине Google Play кибератаку, в результате которой пострадали миллионы пользователей Android, говорится в сообщении антивирусной компании.
"Мы обнаружили 42 приложения в магазине Google Play, которые относятся к данной кампании по распространению нежелательного рекламного ПО, половина из них все еще была доступна на момент обнаружения. Отвечающая за безопасность команда из Google удалила эти приложения после нашего уведомления, но они все еще доступны в сторонних магазинах", — заявил эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко.
В компании пояснили, что приложения, работающие как рекламное ПО, маскировались под простые игры, онлайн-радио, сервисы для загрузки видеороликов. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили восемь миллионов раз за последний год.
"Приложения используют различные трюки для того, чтобы попасть на устройства жертв и остаться незамеченными. <...> Если пользователь попытается выяснить, какое приложение запускает показ рекламы, то программа будет выдавать себя за Facebook или Google", — пояснили в ESET.
Логотип операционной системы Android
4 октября, 16:01РИА Новости
Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость
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