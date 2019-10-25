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РИА Новости

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

15:43 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в пятницу в 14.30 на 71-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск.
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"Столкнулись три автомобиля: Lada Granta, ВАЗ-2114 и грузовик. По предварительным данным, в ДТП погибли три человека и трое получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФМарий ЭлЙошкар-ОлаПроисшествия
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