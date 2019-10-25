В Марий Эл три человека погибли в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Столкнулись три автомобиля: Lada Granta, ВАЗ-2114 и грузовик. По предварительным данным, в ДТП погибли три человека и трое получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.