Президент Сербии подтвердил закупку у России системы "Панцирь-С"

БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в пятницу закупку у России одного ЗРПК "Панцирь-С", сообщает Минобороны республики.
"Как вы знаете, одну систему "Панцирь-С" мы купили, заказали, и мы его ожидаем в нашей стране в ближайшее время", - цитирует его заявление пресс-служба военного ведомства.
Вучич в пятницу посетил военный аэродром Батайница под Белградом, где проходят учения "Славянский щит".
Минобороны РФ сообщило в четверг, что дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях за границей. Для сербов прибытие российских систем ПВО в год 20-летия бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия имеет символическое значение.