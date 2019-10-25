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РИА Новости

Президент Сербии подтвердил закупку у России системы "Панцирь-С"

15:43 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в пятницу закупку у России одного ЗРПК "Панцирь-С", сообщает Минобороны республики.

"Как вы знаете, одну систему "Панцирь-С" мы купили, заказали, и мы его ожидаем в нашей стране в ближайшее время", - цитирует его заявление пресс-служба военного ведомства.

Вучич в пятницу посетил военный аэродром Батайница под Белградом, где проходят учения "Славянский щит".
Минобороны РФ сообщило в четверг, что дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях за границей. Для сербов прибытие российских систем ПВО в год 20-летия бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия имеет символическое значение.
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Александр ВучичСербияРоссияБезопасностьВ мире
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