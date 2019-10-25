В Ленобласти запустили новый маршрут скоростных электропоездов "Ласточка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. В Ленинградской области открыт новый, седьмой по счету маршрут скоростных электропоездов "Ласточка, который позволит пассажирам добраться из Санкт-Петербурга до поселка Кузнечное в Приозерском районе на комфортабельном электропоезде за два часа вместо трех часов, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Он принял участие в церемонии открытия нового маршрута.

По словам главы региона, быстрая и комфортабельная электричка будет делать остановки на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск. Время в пути составит около двух часов.

Салон электропоезда оснащен панорамными окнами, системой климат-контроля, санузлами, удобными откидными сидениями и беспроводным интернетом. Кроме того, между Финляндским вокзалом и Кузнечным будут курсировать две пары "Ласточек" ежедневно.

"Все больше жителей области и Санкт-Петербурга сегодня выбирают комфортные поездки "Ласточкой", на них приходится практически четверть всего пригородного пассажиропотока. Область прорабатывает вопрос унификации вида льготного проездного с Санкт-Петербургом, чтобы людям не пришлось каждый раз доставать паспорт при оформлении билета на электричку", — отметил Дрозденко.