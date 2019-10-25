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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти запустили новый маршрут скоростных электропоездов "Ласточка"

15:39 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАэроэкспресс "Ласточка"
Аэроэкспресс Ласточка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. В Ленинградской области открыт новый, седьмой по счету маршрут скоростных электропоездов "Ласточка, который позволит пассажирам добраться из Санкт-Петербурга до поселка Кузнечное в Приозерском районе на комфортабельном электропоезде за два часа вместо трех часов, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
Он принял участие в церемонии открытия нового маршрута.
По словам главы региона, быстрая и комфортабельная электричка будет делать остановки на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск. Время в пути составит около двух часов.
Салон электропоезда оснащен панорамными окнами, системой климат-контроля, санузлами, удобными откидными сидениями и беспроводным интернетом. Кроме того, между Финляндским вокзалом и Кузнечным будут курсировать две пары "Ласточек" ежедневно.

"Все больше жителей области и Санкт-Петербурга сегодня выбирают комфортные поездки "Ласточкой", на них приходится практически четверть всего пригородного пассажиропотока. Область прорабатывает вопрос унификации вида льготного проездного с Санкт-Петербургом, чтобы людям не пришлось каждый раз доставать паспорт при оформлении билета на электричку", — отметил Дрозденко.

Глава региона добавил, что с 1 ноября льготники круглогодично будут оплачивать только 10% от полной стоимости проезда.
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