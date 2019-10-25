В Бельгии прокомментировали данные СМИ о продаже "чернобыльских дров"

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Специалисты проверяют ввозимые в Бельгию для продажи каминные дрова из Восточной Европы, в том числе на содержание радиоактивного цезия-137, заверили в пятницу в федеральном агентстве ядерного контроля, реагируя на публикации в СМИ.

Ранее телеканал RTBF провел собственное расследование, передав на экспертизу купленные в одном из магазинов дрова, в образцах которых было выявлено присутствие цезия-137. В репортаже не уточнялось происхождение исследуемого образца, но в самом магазине дрова содержали метки о производстве в Белоруссии и Польше.

В телепрограмме также высказывалось предположение, что дрова могут происходить из зараженных радиацией зон после аварии на Чернобыльской АЭС. Один из сотрудников строительного магазина заявил на условиях анонимности журналистам, что не знает точного происхождения реализуемой древесины.

"Вопрос о дровах, содержащих радиоактивные материалы, стал предметом некоторого внимания СМИ. Агентство хотело бы напомнить, что проводятся проверки, чтобы убедиться, что возможное присутствие цезия-137 в дровах не опасно для здоровья и окружающей среды", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

В нем отмечается, что цезий-137 может присутствовать в окружающей среде "в очень ограниченном количестве" вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Контрольное агентство также напомнило, что существует норматив содержания цезия-137 в древесине. "Этот предел представляет собой порог предупреждения, после которого ведется мониторинг, но он не является уровнем, опасным для здоровья", - говорится в заявлении.

В ведомстве заверили, что проверки на предмет того, не превышает ли разрешенных уровней радиации древесина, продаваемая на территории Бельгии, ведутся "в странах-экспортерах, на европейских границах и на территории самой страны".