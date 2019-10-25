СПЧ сообщил о превышении вредных веществ в реке Ангаре под Иркутском

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росприроднадзор выявил многократные превышения содержания вредных веществ в реке Ангаре в Иркутской области, сообщается Росприроднадзор выявил многократные превышения содержания вредных веществ в реке Ангаре в Иркутской области, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ)

СПЧ ранее обратил внимание на экологическую проблему и выразили обеспокоенность радиационной безопасностью на бывшем химкомбинате ООО "Усольехимпром", производственная деятельность которого прекращена еще в 2010 году. Соответствующий запрос был отправлен в Росприроднадзор.

"Проверка ведомства подтвердила опасения членов Совета и выявила многократные превышения вредных веществ в Ангаре, причины которых могут быть связаны с деятельностью ранее эксплуатируемых ООО "Усольехимпром" и ООО "Усолье-Сибирский силикон", - отмечает СПЧ.

На сайте Совета приводится ответ Росприроднадзора на запрос. Согласно ему, по состоянию на 30 августа на отдельных участках выявлены превышения содержания ртути в атмосфере более чем в 160 раз, в пробах воды из коллекторов с территории промплощадки - в 310 раз, в поступающих в Ангару сточных водах - в 29 раз.

"Все пробы грунта не соответствуют установленным нормативам качества - превышения по свинцу достигают 629 раз, по нефтепродуктам 8,7 раза, по меди 6,3 раза, по цинку 5,4 раза. Также на обследуемой территории обнаружены отходы I, III и IV классов опасности, состав которых устанавливается", - говорится в сообщении.

По информации Росприроднадзора, высокую токсичную опасность представляет здание бывшей химлаборатории ООО "Усолье-Сибирский силикон", где нашли тару с ядовитыми реактивами (оксихлорид фосфора). Проверкой также выявлено два несанкционированных склада азотной кислоты, часть тары была повреждена или открыта.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского вводила в городе режим ЧС из-за риска угрозы техногенного характера. Проблема возникла в связи с тем, что с промышленной площадки бывшего химкомбината "Усольехимпром" в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения.