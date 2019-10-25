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РИА Новости
Культура

Иллюстратор из России Антон Ломаев получил престижную международную награду

15:34 25.10.2019 (обновлено: 16:18 25.10.2019)
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© Fotolia / kaliantyeМальчик читает книгу
Мальчик читает книгу
© Fotolia / kaliantye
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский художник Антон Ломаев получил премию "Золотое яблоко" на международном конкурсе иллюстраций книг для детей и юношества в Братиславе, сообщает пресс-служба Роспечати.
Международная биеннале иллюстрации в Братиславе является одним из крупнейших конкурсов иллюстраций книг для детей и юношества. Она проводится раз в 2 года, начиная с 1967 года, под патронажем ЮНЕСКО, при содействии словацкого отделения Международного совета по детской и юношеской литературы (IBBY) и министерства культуры Словакии.

Сегодня жюри крупного международного конкурса иллюстраций книг для детей и юношества объявило итоги за 2018-2019 годы. Одну из высших наград конкурса "Золотое яблоко" получил петербургский художник Антон Ломаев за иллюстрации к авторской книге "Колыбельная для маленького пирата", - говорится в сообщении.

С иллюстрациями Ломаева выходили книги таких писателей, как Джон Толкин, Исаак Бабель, Тэд Уильямс, Анджей Сапковский, Михаил Успенский, Андрей Белянин, Мария Семенова и других.
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