Иллюстратор из России Антон Ломаев получил престижную международную награду

Международная биеннале иллюстрации в Братиславе является одним из крупнейших конкурсов иллюстраций книг для детей и юношества. Она проводится раз в 2 года, начиная с 1967 года, под патронажем ЮНЕСКО, при содействии словацкого отделения Международного совета по детской и юношеской литературы (IBBY) и министерства культуры Словакии.