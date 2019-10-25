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РИА Новости
Культура

Эксперт: Россия входит в пятерку стран мира по объему выпуска книг

15:42 25.10.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПродажа книг российских издательств в Крыму
Продажа книг российских издательств в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ежегодно в России выходит более 100 тысяч наименований книг, РФ входит в пятерку ведущих стран мира по этому показателю, сообщил на заседании в Госдуме президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.
В пятницу проходит заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре по теме "Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией".
"В стране ежегодно выходит 110-120 тысяч наименований книг, по этому показателю мы входим в пятерку ведущих стран мира, наряду с США и Китаем. Есть большой вопрос, что и как издают, но тут читатели имеют право выбора, в магазинах представлена разнообразная палитра", — сказал Новиков.
Он отметил, что цены на книги действительно высокие, но это связано с производственными особенностями книгоиздания — с ценой на бумагу и полиграфию. При этом в сравнении с Европой, стоимость книг в России гораздо ниже, добавил Новиков.
По его словам, последние три года открывается больше книжных магазинов, чем закрывается, при этом 35% продаж приходится на интернет.
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КультураКнигиНовости культурыГосдума РФОлег НовиковМосква
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