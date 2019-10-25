Эксперт: Россия входит в пятерку стран мира по объему выпуска книг

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ежегодно в России выходит более 100 тысяч наименований книг, РФ входит в пятерку ведущих стран мира по этому показателю, сообщил на заседании в Госдуме президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

В пятницу проходит заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре по теме "Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией".

"В стране ежегодно выходит 110-120 тысяч наименований книг, по этому показателю мы входим в пятерку ведущих стран мира, наряду с США и Китаем. Есть большой вопрос, что и как издают, но тут читатели имеют право выбора, в магазинах представлена разнообразная палитра", — сказал Новиков.

Он отметил, что цены на книги действительно высокие, но это связано с производственными особенностями книгоиздания — с ценой на бумагу и полиграфию. При этом в сравнении с Европой, стоимость книг в России гораздо ниже, добавил Новиков.