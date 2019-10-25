Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T15:55Z
https://ria.ru/20191025/1560226622.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_be3a52f0257f90e26a429cbe8cb729d7.jpg
РИА Новости

Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев

15:29 25.10.2019 (обновлено: 15:55 25.10.2019)
57194
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военный мог открыть стрельбу по сослуживцам в Забайкалье из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой, сообщили в Минобороны России.
В МО РФ рассказали, что восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье.
"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия вылетела комиссия МО РФ во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
15:20РИА Новости
Угрозы жизни пострадавшим при стрельбе в части в Забайкалье нет
2919615936112
Обсудить 82
Стрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальеМинистерство обороны РоссииРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да всем кто служил известны эти проблемы. Думаете дедовщины нет и в армии всё хорошо? Нет, там начинают свой же призыв грызть. Кто то терпит, кто то в соч а кто то как в этой новости написано.
25 октября, 16:00
Антон Кузьмин
113147128
Есть такие люди в армии, они не моются, грязные постоянно, воняют ходят, ни чего не умеют, ноют всю службу. Таких не любят из-за таких страдает всё расположение. Предполагаю что он был одним из таких и у него просто не выдержали нервы из-за постоянных созданных самим собой проблем.
25 октября, 16:08
Антон Кузьмин
9010237
Рекомендуем
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Лента
новостей
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния