Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военный мог открыть стрельбу по сослуживцам в Забайкалье из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой, сообщили в Минобороны России.

В МО РФ рассказали, что восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - говорится в сообщении.