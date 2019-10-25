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РИА Новости

В Нижнем Новгороде проверяют ролик блогера, надевшего полицейскую форму

15:26 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. УВД по Нижнему Новгороду проводит проверку после появления в интернете ролика, в котором блогер, переодетый в форму сотрудника полиции, приставал к прохожим и останавливал машины на дороге якобы для погони, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Видеоролик скандально известного нижегородского блогера Ильи Молодцова был опубликован в пятницу в соцсетях. Молодой человек, надев форму полицейского, выскакивает на дорогу и пытается останавливать машины, а также опрашивает на улице школьников - интересуется, не прогуливают ли они уроки и не употребляют ли алкоголь, а также проводит личный досмотр подростков.
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"Полиция проводит проверку по факту появления в сети видеоролика с переодетым в форму сотрудника полиции молодым человеком. Изучается видеозапись, чтобы определить, к какой ответственности он может быть привлечен. Незаконное ношение формы со знаками различия и символикой правоохранительных органов является правонарушением и, согласно статьи 17.12.1 КоАП РФ, карается штрафом в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей с конфискацией форменной одежды", - заявили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
Молодцов известен в Нижнем Новгороде своими скандальными роликами, с помощью которых он зарабатывает себе популярность - так, он снимал видео, на которых он якобы прыгает с моста или ложится под поезд метро. Кроме того, в августе 2019 года блогер проехал по улицам города на сделанном из картона "Гелендвагене".
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