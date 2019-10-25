В Нижнем Новгороде проверяют ролик блогера, надевшего полицейскую форму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. УВД по Нижнему Новгороду проводит проверку после появления в интернете ролика, в котором блогер, переодетый в форму сотрудника полиции, приставал к прохожим и останавливал машины на дороге якобы для погони, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Видеоролик скандально известного нижегородского блогера Ильи Молодцова был опубликован в пятницу в соцсетях. Молодой человек, надев форму полицейского, выскакивает на дорогу и пытается останавливать машины, а также опрашивает на улице школьников - интересуется, не прогуливают ли они уроки и не употребляют ли алкоголь, а также проводит личный досмотр подростков.

"Полиция проводит проверку по факту появления в сети видеоролика с переодетым в форму сотрудника полиции молодым человеком. Изучается видеозапись, чтобы определить, к какой ответственности он может быть привлечен. Незаконное ношение формы со знаками различия и символикой правоохранительных органов является правонарушением и, согласно статьи 17.12.1 КоАП РФ, карается штрафом в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей с конфискацией форменной одежды", - заявили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.