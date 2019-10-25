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РИА Новости

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

15:23 25.10.2019 (обновлено: 16:27 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в городе Артеме. Отмечается, что мужчина за гаражами напал на ребенка, которому не исполнилось 14 лет. Однако его заметила проходившая мимо компания. Молодые люди подбежали, повалили его на землю, а затем задержали.
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Против мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По данным краевого главка Следственного комитета, задержанного уже привлекали к ответственности за преступления подобного рода.
С девочкой работают психологи.
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АртемПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы молодые люди, чего тут скажешь! Надеюсь, что подозреваемому нос расковыряли.
25 октября, 16:01
Дмитрий
3310000
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