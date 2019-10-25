В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в городе Артеме. Отмечается, что мужчина за гаражами напал на ребенка, которому не исполнилось 14 лет. Однако его заметила проходившая мимо компания. Молодые люди подбежали, повалили его на землю, а затем задержали.
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Против мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По данным краевого главка Следственного комитета, задержанного уже привлекали к ответственности за преступления подобного рода.
С девочкой работают психологи.