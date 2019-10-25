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РИА Новости

В Госдуме оценили идею устанавливать непрозрачные курилки в аэропортах

15:22 25.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Курительная комната. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Идея обязать устанавливать непрозрачные кабинки курительных комнат в аэропортах позитивно скажется на борьбе с пагубным влиянием табака, так как это позволит не побуждать людей к курению, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее в четверг Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению законопроект о возврате курилок в аэропорты с учетом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
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"Данную меру я оцениваю позитивно, так как она не приведет к увеличению случаев приобщения людей к курению. Это пройдёт за счёт того, что, во-первых, курение в кабинках не нанесёт вред окружающим, снизит количество пассивных курильщиков. К тому же непрозрачные кабинки не будут примером для остальных и не будут побуждать к курению", - сказал Менделевич.
"Но ещё раз повторюсь, что эта мера не снижает количество курильщиков, а только снижает вредное воздействие на некурящих", - подчеркнул парламентарий.
В конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
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Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.
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Сергей БоярскийГосдума РФРоссияОбщество
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