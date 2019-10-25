Полиция не нашла взрывчатку на вокзале и в здании администрации во Львове

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале и в областной государственной администрации во Львове, для проверки эвакуировали около 1,5 тысячи человек, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Полицейские обследовали помещение главного железнодорожного вокзала и Львовской областной государственной администрации, а также прилегающие территории - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.