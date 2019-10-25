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РИА Новости

Полиция не нашла взрывчатку на вокзале и в здании администрации во Львове

15:19 25.10.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГорода мира. Львов
Города мира. Львов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале и в областной государственной администрации во Львове, для проверки эвакуировали около 1,5 тысячи человек, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Полицейские обследовали помещение главного железнодорожного вокзала и Львовской областной государственной администрации, а также прилегающие территории - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
По данным полиции, для проверки эвакуировали около 1,5 тысячи человек. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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