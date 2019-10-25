Возрастное ограничение для выплат переехавшим на село медикам отменили

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ отменило возрастное ограничение для выплат врачам и фельдшерам, которые переедут работать в сельскую местность, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Документ вносит изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения", которая предусматривает единовременные компенсационные выплаты врачам - в размере одного миллиона рублей, и фельдшерам – по 500 тысяч рублей при переезде на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, или поселки городского типа и малые города – с населением до 50 тысяч человек.

Сейчас программа предусматривает такие выплаты только для специалистов в возрасте до 50 лет.