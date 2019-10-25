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РИА Новости

Возрастное ограничение для выплат переехавшим на село медикам отменили

15:06 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ отменило возрастное ограничение для выплат врачам и фельдшерам, которые переедут работать в сельскую местность, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативных актов.
Документ вносит изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения", которая предусматривает единовременные компенсационные выплаты врачам - в размере одного миллиона рублей, и фельдшерам – по 500 тысяч рублей при переезде на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, или поселки городского типа и малые города – с населением до 50 тысяч человек.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
22 октября, 13:34РИА Новости
Скворцова заявила, что число врачей общей практики выросло более чем на 18%
Сейчас программа предусматривает такие выплаты только для специалистов в возрасте до 50 лет.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что он разработан и внесен Минздравом России во исполнение поручения президента РФ от 26 февраля текущего года.
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