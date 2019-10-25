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РИА Новости

Мать сбитого под Кировом мальчика пожаловалась на следственный эксперимент

15:06 25.10.2019 (обновлено: 16:30 25.10.2019)
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© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский район
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мать мальчика, погибшего в ДТП в Кировской области, в разговоре с "360" заявила, что во время следственного эксперимента были допущены неточности.
Так, по словам женщины, во время эксперимента ребенок был одет в темно-зеленую куртку, хотя ее сын в день трагедии был в светло-коричневой.
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Кроме того, рассказала женщина, вдоль дороги росла высокая трава, однако в эксперименте она была слишком высокой и густой, что также не соответствует действительности.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. По данным следствия, шестилетнего ребенка сбила машина, когда он на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм он скончался.
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Следователи возбудили уголовное дело. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 45-летний полицейский.
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Это вызвало недовольство родственников погибшего ребенка.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.
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Дело о гибели мальчика в ДТП под КировомКировская областьРоссияУржумский районПроисшествия
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