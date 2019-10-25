Мать сбитого под Кировом мальчика пожаловалась на следственный эксперимент

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мать мальчика, погибшего в ДТП в Кировской области, в разговоре с "360" Мать мальчика, погибшего в ДТП в Кировской области, в разговоре с "360" заявила , что во время следственного эксперимента были допущены неточности.

Так, по словам женщины, во время эксперимента ребенок был одет в темно-зеленую куртку, хотя ее сын в день трагедии был в светло-коричневой.

Кроме того, рассказала женщина, вдоль дороги росла высокая трава, однако в эксперименте она была слишком высокой и густой, что также не соответствует действительности.

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. По данным следствия, шестилетнего ребенка сбила машина, когда он на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 45-летний полицейский.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Это вызвало недовольство родственников погибшего ребенка.