В Госдуме предложили тестировать школьников на склонность к зависимостям

КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Учащихся школ можно было бы тестировать на психологическую склонность к наркологическим зависимостям, чтобы выявлять проблему еще до ее возникновения и работать над профилактикой в таких группах риска, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
"Десять лет назад в Татарстане мы проводили пилотный проект, направленный на выявление лиц, склонных к девиантному поведению и потреблению наркотиков. Важно, что мы выявляли именно склонность, а не факт потребления, соответственно предлагали меры по решению проблемы до ее возникновения. Так, среди школьников мы проводили тестирование с целью определения групп риска. Далее с учащимися, склонными к потреблению наркотиков, работали одними методами, а с тем, кто не склонен, - другими. И подобная точечная работа давала свой результат", - рассказал журналистам Менделевич.
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"К сожалению, пилотный проект не получил дальнейшего продвижения. Но суть очень здравая. И я считаю, было бы здорово реализовать подобную профилактическую работу на всей территории России", - добавил депутат.
Он отметил, что сейчас эта проблема очень актуальна, несмотря на то, что в последние 10-15 лет для профилактики употребления наркотиков государством проводится большая работа, которая дает ощутимые результаты. По его словам, в настоящее время наблюдается снижение уровня наркозависмости и количества смертей от передозировки. Тем не менее, по всем опубликованным подсчетам, сообщил Менделевич, в России потребляют наркотики около 3% населения.
"Поэтому очень важно более внимательно изучить именно этот опрос. Лично у меня исследования вызывают сомнения. Однако проблема, конечно же, есть, ею нужно заниматься и, на мой взгляд, ее можно решить только в комплексе, как запретительных мер, а самое главное профилактической работы", - заключил парламентарий.