В Госдуме предложили тестировать школьников на склонность к зависимостям

"Десять лет назад в Татарстане мы проводили пилотный проект, направленный на выявление лиц, склонных к девиантному поведению и потреблению наркотиков. Важно, что мы выявляли именно склонность, а не факт потребления, соответственно предлагали меры по решению проблемы до ее возникновения. Так, среди школьников мы проводили тестирование с целью определения групп риска. Далее с учащимися, склонными к потреблению наркотиков, работали одними методами, а с тем, кто не склонен, - другими. И подобная точечная работа давала свой результат", - рассказал журналистам Менделевич.