Роухани отметил эффективность астанинского формата

"Единственный путь из этого конфликта - это уважение права наций на самоопределение, обязательства по невмешательству во внутренние дела, региональное сотрудничество для того, чтобы гарантировать мир и стабильность и бороться с терроризмом. Такая структура - самое лучшее решение для завершения региональных конфликтов, и мы идем в авангарде этого процесса", - сказал он во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку.