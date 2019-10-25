Роухани отметил эффективность астанинского формата

БАКУ, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие России, Турции и Ирана в "астанинском формате" внесло стабильность на значительной части сирийской территории, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Ранее было объявлено о победе над террористами на большей части страны. На первый план выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
Как отметил Роухани, сейчас в ряде стран, включая Сирию, Палестину, Йемен и Афганистан, происходят региональные конфликты.
"Единственный путь из этого конфликта - это уважение права наций на самоопределение, обязательства по невмешательству во внутренние дела, региональное сотрудничество для того, чтобы гарантировать мир и стабильность и бороться с терроризмом. Такая структура - самое лучшее решение для завершения региональных конфликтов, и мы идем в авангарде этого процесса", - сказал он во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку.
"Участие России, Ирана и Турции в "астанинском формате" по Сирии внесло мир и стабильность на значительной части территории страны, что помогло миллионам беженцев вернуться в свои дома",- подчеркнул он.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.