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РИА Новости
Война в Сирии

Роухани отметил эффективность астанинского формата

14:52 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
БАКУ, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие России, Турции и Ирана в "астанинском формате" внесло стабильность на значительной части сирийской территории, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Ранее было объявлено о победе над террористами на большей части страны. На первый план выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
Как отметил Роухани, сейчас в ряде стран, включая Сирию, Палестину, Йемен и Афганистан, происходят региональные конфликты.
"Единственный путь из этого конфликта - это уважение права наций на самоопределение, обязательства по невмешательству во внутренние дела, региональное сотрудничество для того, чтобы гарантировать мир и стабильность и бороться с терроризмом. Такая структура - самое лучшее решение для завершения региональных конфликтов, и мы идем в авангарде этого процесса", - сказал он во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку.
"Участие России, Ирана и Турции в "астанинском формате" по Сирии внесло мир и стабильность на значительной части территории страны, что помогло миллионам беженцев вернуться в свои дома",- подчеркнул он.
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Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.
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Война в СирииВойна в СирииХасан РоуханиТурцияСирияРоссияИранВ мире
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