Солнечный свет улучшает микрофлору кишечника, выяснили ученые

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили, что под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу меняется состав бактерий в кишечнике человека. Он становится более разнообразным, что улучшает защитные свойства организма. Результаты исследования Ученые обнаружили, что под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу меняется состав бактерий в кишечнике человека. Он становится более разнообразным, что улучшает защитные свойства организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Ультрафиолетовое излучение Солнца стимулирует производство в организме витамина D, повышающего иммунитет. Дефицит солнечного света, который испытывают жители крупных городов, особенно в северных регионах, может стать причиной идиопатических (возникающих без видимых причин) воспалительных заболеваний кишечника, рассеянного склероза и других.

Канадские ученые во главе с профессором Брюсом Валлансом (Bruce A. Vallance) из Университета Британской Колумбии решили проверить, существует ли прямая связь между интенсивностью ультрафиолетового (УФ) излучения, выработкой витамина D в организме и составом кишечного микробиома человека.

Они провели эксперимент в зимний период, когда уровень естественного УФ излучения минимален. Группе добровольцев, состоящей из 21 женщины, в течение недели провели три сеанса по одной минуте УФ облучения всего тела. Девять из них регулярно до начала исследования принимали витамин D. До и после исследования у всех участниц анализировали состав кишечных бактерий, а также уровень витамина D в крови. .

В результате выяснилось, что под воздействием ультрафиолета у женщин, не принимавших витамин D, микробное разнообразие значительно увеличилось.

"До воздействия ультрафиолета у этих женщин был менее разнообразный и сбалансированный кишечный микробиом, чем у тех, кто регулярно принимал добавки с витамином D", — приводятся в пресс-релизе издательской группы Frontiers слова Брюса Валланса. — "Воздействие ультрафиолетового излучения увеличило насыщенность и равномерность их микробиома до уровня принимавших витамин D, у которых состав бактерий существенно не изменился".

После облучения наибольший рост был отмечен для бактерий семейства Lachnospiraceae. Эти микробы производят масляную кислоту, защищающую кишечник от рака толстой кишки.