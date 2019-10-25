Солнечный свет улучшает микрофлору кишечника, выяснили ученые

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили, что под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу меняется состав бактерий в кишечнике человека. Он становится более разнообразным, что улучшает защитные свойства организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Ультрафиолетовое излучение Солнца стимулирует производство в организме витамина D, повышающего иммунитет. Дефицит солнечного света, который испытывают жители крупных городов, особенно в северных регионах, может стать причиной идиопатических (возникающих без видимых причин) воспалительных заболеваний кишечника, рассеянного склероза и других.
Канадские ученые во главе с профессором Брюсом Валлансом (Bruce A. Vallance) из Университета Британской Колумбии решили проверить, существует ли прямая связь между интенсивностью ультрафиолетового (УФ) излучения, выработкой витамина D в организме и составом кишечного микробиома человека.
Они провели эксперимент в зимний период, когда уровень естественного УФ излучения минимален. Группе добровольцев, состоящей из 21 женщины, в течение недели провели три сеанса по одной минуте УФ облучения всего тела. Девять из них регулярно до начала исследования принимали витамин D. До и после исследования у всех участниц анализировали состав кишечных бактерий, а также уровень витамина D в крови. .
В результате выяснилось, что под воздействием ультрафиолета у женщин, не принимавших витамин D, микробное разнообразие значительно увеличилось.
"До воздействия ультрафиолета у этих женщин был менее разнообразный и сбалансированный кишечный микробиом, чем у тех, кто регулярно принимал добавки с витамином D", — приводятся в пресс-релизе издательской группы Frontiers слова Брюса Валланса. — "Воздействие ультрафиолетового излучения увеличило насыщенность и равномерность их микробиома до уровня принимавших витамин D, у которых состав бактерий существенно не изменился".
После облучения наибольший рост был отмечен для бактерий семейства Lachnospiraceae. Эти микробы производят масляную кислоту, защищающую кишечник от рака толстой кишки.
Это первое исследование, показывающее, что ультрафиолетовое излучение изменяет микробиом кишечника посредством выработки витамина D. Его результаты позволяют говорить об открытии новой оси связи кожа-кишечник в организме человека. Кроме того, они подтверждают предположение о наличии сезонных колебаний состава микробиома кишечника, совпадающих с колебаниями уровня витамина D в крови.
19 июня 2018, 08:00Социальный навигаторСолнце, рыба и грибы: как восполнить дефицит витамина D