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РИА Новости

Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

14:51 25.10.2019 (обновлено: 15:46 25.10.2019)
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© Fotolia / 06photoАвтомобиль, движущийся на большой скорости
Автомобиль, движущийся на большой скорости
© Fotolia / 06photo
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.
Министерства должны предоставить правительству доклад по этому вопросу до 2 декабря.
Автомобиль на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
17 октября, 15:44РИА Новости
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости
Санкции за небольшое повышение скорости не применяются с 2013 года. Позже МВД и ГИБДД в разные годы разрабатывали законопроекты о возвращении штрафа, однако до Госдумы документы так и не дошли.
Как отмечает издание, мнения по этому поводу в органах власти разделились. Министерство транспорта и ГИБДД выступают за, "Единая Россия" — против. По мнению депутатов, сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, а затем вводить новые штрафы.
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АвтоДмитрий МедведевРоссия
Популярные комментарии
А я предлагаю вообще отменить ПДД на год и естественный отбор сделает свое дело!
25 октября, 15:00
Artur Tsarev
29162004
Дороги и так Г... полное за Москвой. Если и гонять, то сразу могилку на кладбище надо покупать. Все эти небольшие превышения, часто криво сработанные датчики и камеры. Которые имеют строго заданные условия использования, что бы показания были в пределах погрешности. Но на деле- мало кто эти условия соблюдает.
25 октября, 15:25
ГГГеоргий Гринков
3352202
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