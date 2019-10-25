Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.
Министерства должны предоставить правительству доклад по этому вопросу до 2 декабря.
17 октября, 15:44РИА НовостиМинтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости
Санкции за небольшое повышение скорости не применяются с 2013 года. Позже МВД и ГИБДД в разные годы разрабатывали законопроекты о возвращении штрафа, однако до Госдумы документы так и не дошли.
Как отмечает издание, мнения по этому поводу в органах власти разделились. Министерство транспорта и ГИБДД выступают за, "Единая Россия" — против. По мнению депутатов, сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, а затем вводить новые штрафы.