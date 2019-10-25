Песков выступил против отключения связи со странами из-за телефонных угроз

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Телефонный терроризм - большая проблема, но о том, чтобы отключать связь с отдельными странами, речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что по поручению Совбеза РФ разрабатывается законопроект, в соответствии с которым ФСБ может получить право на 180 дней блокировать связь с определенными странами, если с их территории поступят звонки с ложными сообщениями о терактах.

"В Кремле знают, что этот вопрос обсуждается на различных уровнях. Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного и хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч и тысяч людей. Давайте вспомним сообщения об эвакуациях, об освобождении зданий о проверках, стягивании туда разных сил и средств. Как вы понимаете, это стоит все денег и государство это все оплачивает, поэтому очень эта проблема большая. Также очевидна настоятельная необходимость принятия мер для борьбы с этой проблемой. Все остальное, как это уже будет осуществляться, это, наверное, не мне нужно комментировать, а специалисту", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об инициативе Совбеза.

"Никто никакую связь не "отрубает". Здесь излюбленный такой гипертрофированный подход, который бывает иногда в информационных потоках. Никто пока никакие страны не "отрубает", и об этом речи не идет, именно поэтому надо ориентироваться на комментарии специалистов", - пояснил он.