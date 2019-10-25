Подававший сигнал бедствия ледокол "Тор" продолжил путь в Сабетту

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подававший у берегов Норвегии во вторник утром сигнал бедствия ледокол "Тор" продолжил путь в Сабетту, свидетельствуют данные онлайн-портала по отслеживанию движения судов Подававший у берегов Норвегии во вторник утром сигнал бедствия ледокол "Тор" продолжил путь в Сабетту, свидетельствуют данные онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic

Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter написал, что ледокол восстановил работу двигателя. Вечером во вторник посольство РФ в Норвегии сообщило об эвакуации с судна женщины с травмами. Ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное, сообщал "Росморпорт".

Согласно данным Marinetraffic, ледокол движется сейчас со скоростью 13,6 узла, прибытие в расположенную на берегу Ямала Сабетту, по данным AIS (система идентификации, позволяющая отслеживать перемещения), ожидается вечером 31 октября. Сейчас судно проходит в районе Западной Норвегии. До утра пятницы оно стояло неподалеку от норвежского города Олесунн, "Росморпорт" объяснял это необходимостью дождаться благоприятной для продолжения плавания погоды.

"Росморпорт" уточнял в среду, что экипаж ледокола выполнил проверку крепления оборудования и механизмов на борту и устранил незначительные повреждения на палубе.