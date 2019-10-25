Медведев проведет двустороннюю встречу с премьером Сербии

СКОЛКОВО, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил членам Совета глав правительств Содружества Независимых Государств председателя правительства Сербии Ану Брнабич, позже он также проведет с ней двустороннюю встречу.

Брнабич присутствует на приеме от имени председателя правительства РФ в честь участников заседания совета глав кабминов СНГ и Евразийского межправительственного совета. Перед приемом главы правительств провели заседание Совета в узком составе, а позже к ним присоединились члены делегаций, после чего состоялось подписание документов.