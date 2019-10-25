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РИА Новости

Медведев проведет двустороннюю встречу с премьером Сербии

14:46 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ. Архивное фото
СКОЛКОВО, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил членам Совета глав правительств Содружества Независимых Государств председателя правительства Сербии Ану Брнабич, позже он также проведет с ней двустороннюю встречу.
Брнабич присутствует на приеме от имени председателя правительства РФ в честь участников заседания совета глав кабминов СНГ и Евразийского межправительственного совета. Перед приемом главы правительств провели заседание Совета в узком составе, а позже к ним присоединились члены делегаций, после чего состоялось подписание документов.
Премьер Сербии примет участие также в заседании Евразийского межправительственного совета, где, как ожидается, будет подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией. Позже Медведев проведет беседу с Брнабич.
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Ана БрнабичДмитрий МедведевСербияРоссияВ мире
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