Минтруд призвал подумать над законодательным закреплением понятия семьи

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Замглавы Минтруда Алексей Вовченко заявил, что в российском законодательстве нет закрепленных понятий "молодая семья" и "семья", в министерстве давно собирались об этом подумать.
"Понятно, что законодательно у нас нет закрепления (понятия – ред.) "молодая семья". У нас ни в одном законе, в принципе, (этого понятия нет – ред.). И "семья" - у нас нет такого законодательного определения", - сказал Вовченко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Он добавил, что это еще один момент, о котором в Минтруде "намеревались так серьезно подумать".