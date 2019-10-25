Минтруд призвал подумать над законодательным закреплением понятия семьи

"Понятно, что законодательно у нас нет закрепления (понятия – ред.) "молодая семья". У нас ни в одном законе, в принципе, (этого понятия нет – ред.). И "семья" - у нас нет такого законодательного определения", - сказал Вовченко на заседании президиума Совета законодателей РФ.