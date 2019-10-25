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РИА Новости

Минтруд призвал подумать над законодательным закреплением понятия семьи

14:45 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Замглавы Минтруда Алексей Вовченко заявил, что в российском законодательстве нет закрепленных понятий "молодая семья" и "семья", в министерстве давно собирались об этом подумать.
"Понятно, что законодательно у нас нет закрепления (понятия – ред.) "молодая семья". У нас ни в одном законе, в принципе, (этого понятия нет – ред.). И "семья" - у нас нет такого законодательного определения", - сказал Вовченко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Он добавил, что это еще один момент, о котором в Минтруде "намеревались так серьезно подумать".
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
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