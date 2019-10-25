Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T14:42Z
https://ria.ru/20191025/1560223822.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_0:148:3116:1901_1036x0_80_0_0_f290686d970f0e70a4c3f60c343716dc.jpg
РИА Новости
Обязательное медицинское страхование

Опрос: большинство россиян довольны тем, как организована диспансеризация

14:42 25.10.2019
33
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Доля жителей России, положительно оценивающих организацию процесса диспансеризации населения, составляет 70%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков.
В социсследовании "Оценка качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам РФ в рамках программы ОМС" приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет из восьми федеральных округов России.

"Доля тех, кто доволен организацией процесса диспансеризации за последние два года, достаточно велика и составляет 70%. "Скорее довольные" составляют большинство (49,9%), а пятая часть пациентов "полностью довольны" организацией профилактических мероприятий (20,1%)", - говорится в сообщении ФОМС по итогам опроса.

Исследование выявило и рост популярности профилактических мероприятий: доля прошедших диспансеризацию в 2017-2019 годах удвоилась по отношению к предыдущему двухлетнему периоду. Наибольшее число готовых и дальше посещать поликлиники с этой целью - среди тех, кто уже проходил диспансеризацию в последние 1-2 года.
У большинства пациентов (56,8%) прохождение диспансеризации не вызывало сложностей. Среди отмеченных проблем - трудности с ее прохождением в короткий срок (в один день), их отметили 23,5% опрошенных. О наличии очередей сообщили 19,7% респондентов, о нехватке всех нужных специалистов – 13,2%.
Как пояснила в этой связи глава ФОМС Наталья Стадченко, амбулаторно-поликлинические организации, в которых во время проведения диспансеризации и профосмотров не хватает специалистов, могут принять их из стационара по совместительству.
Женщина во время медицинского обследования
16 октября, 16:25Новости Подмосковья
Более миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
"Сегодня диспансеризация может быть пройдена как в медицинской организации, к которой человек прикреплён, так и в любой другой без привязки к региону, в том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке. Ограничений нет. При этом важно иметь результаты диспансеризации на руках (в виде "паспорта здоровья"). Кроме того, появилась возможность проходить диспансеризацию по вечерам и субботам, и даже записаться на нее дистанционно", - приводится в сообщении комментарий Стадченко.
Как отметили в ФОМС, все меньше россиян считают диспансеризацию формальной процедурой. О том, что это хорошая возможность получить информацию о своем здоровье, комплексно посетив всех специалистов, высказались 39,7% участников опроса. Убеждены, что она помогает выявить серьезные заболевания, осуществлять профилактику заболеваний - 37,4% респондентов. Возможность бесплатно узнать о состоянии своего здоровья стимулирует к прохождению диспансеризации почти каждого третьего (29,7%).
Основные причины отказа от диспансеризации связаны с убеждением, что она проводится формально (29,4%) и с нехваткой личного времени (28,6%). Практически каждый пятый респондент утверждает, что за квалифицированную, серьезную диагностику, которая могла бы выявить скрытые заболевания, всегда нужно платить (18,2%), а 16,3% участников опроса уверены в своем здоровье, отмечается в сообщении.
Результаты опроса также показали, что в целом россияне хорошо информированы о нововведениях в системе ОМС: 36% опрошенных знают, что, начиная с 40 лет диспансеризацию можно проходить ежегодно. Каждый пятый знает, что и профилактический осмотр с 18 лет также нужно проходить ежегодно, а также и то, что посетить поликлинику для его прохождения можно и в субботу. О включении в диспансеризацию онкоскринингов знают пока 15,1% опрошенных.
Фармацевт-ассистент
21 сентября, 10:43РИА Новости
Правительство одобрило проект о финансировании медпомощи в регионах
В ФОМС напомнили, что с 2020 года в программу диспансеризации будут включены дополнительные скрининги для людей старше 65 лет: на старческую астению, на ломкость костей, на когнитивные нарушения памяти, внимания и психоэмоциональные расстройства, на определенные виды рака, которые возникают только в старческом возрасте. Этот комплекс обследований будет включен в федеральный проект "Старшее поколение".
"По целевым показателям Национального проекта "Здравоохранение" и к 2024 году профилактическими мероприятиями ежегодно должно быть охвачено 70% всех граждан", – подчеркнула Стадченко.
110001
Обсудить 0
Обязательное медицинское страхованиеОбщество
Рекомендуем
Общество гемофилии будет добиваться внесения ИТП в программу 12 нозологий
Общество гемофилии будет добиваться внесения ИТП в программу "12 нозологий"
РИА
Новости
Врач скорой медицинской помощи
Двое пострадавших при стрельбе в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Сахарный диабет
В РАН рассказали, сколько россиян страдают от предиабета
В лаборатории КФУ имени В. И. Вернадского
Ученые нашли новый способ выявления грибка кожи
Лента
новостей
Хайнань
На Хайнане открылась Всемирная конференция по туристическим обменам
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Британские энтомологи назвали новый вид жука в честь Греты Тунберг
Снегопад
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае
Простуженная женщина
"Это мини-атомная бомба". Назван самый эффективный способ защиты от гриппа
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Возрастное ограничение для выплат переехавшим на село медикам отменили
Семья во дворе жилого дома
В Минтруде рассказали, в каком возрасте у россиян рождается первый ребенок
Московский осенний мотофестиваль
В Москве попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны
Экологическая акция
Опрос показал, как россияне оценивают экологическую ситуацию в мире
Останкинская телебашня
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния