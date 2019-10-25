Опрос: большинство россиян довольны тем, как организована диспансеризация

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Доля жителей России, положительно оценивающих организацию процесса диспансеризации населения, составляет 70%, свидетельствуют данные опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков.

В социсследовании "Оценка качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам РФ в рамках программы ОМС" приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет из восьми федеральных округов России.

"Доля тех, кто доволен организацией процесса диспансеризации за последние два года, достаточно велика и составляет 70%. "Скорее довольные" составляют большинство (49,9%), а пятая часть пациентов "полностью довольны" организацией профилактических мероприятий (20,1%)", - говорится в сообщении ФОМС по итогам опроса.

Исследование выявило и рост популярности профилактических мероприятий: доля прошедших диспансеризацию в 2017-2019 годах удвоилась по отношению к предыдущему двухлетнему периоду. Наибольшее число готовых и дальше посещать поликлиники с этой целью - среди тех, кто уже проходил диспансеризацию в последние 1-2 года.

У большинства пациентов (56,8%) прохождение диспансеризации не вызывало сложностей. Среди отмеченных проблем - трудности с ее прохождением в короткий срок (в один день), их отметили 23,5% опрошенных. О наличии очередей сообщили 19,7% респондентов, о нехватке всех нужных специалистов – 13,2%.

Как пояснила в этой связи глава ФОМС Наталья Стадченко, амбулаторно-поликлинические организации, в которых во время проведения диспансеризации и профосмотров не хватает специалистов, могут принять их из стационара по совместительству.

"Сегодня диспансеризация может быть пройдена как в медицинской организации, к которой человек прикреплён, так и в любой другой без привязки к региону, в том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке. Ограничений нет. При этом важно иметь результаты диспансеризации на руках (в виде "паспорта здоровья"). Кроме того, появилась возможность проходить диспансеризацию по вечерам и субботам, и даже записаться на нее дистанционно", - приводится в сообщении комментарий Стадченко.

Как отметили в ФОМС, все меньше россиян считают диспансеризацию формальной процедурой. О том, что это хорошая возможность получить информацию о своем здоровье, комплексно посетив всех специалистов, высказались 39,7% участников опроса. Убеждены, что она помогает выявить серьезные заболевания, осуществлять профилактику заболеваний - 37,4% респондентов. Возможность бесплатно узнать о состоянии своего здоровья стимулирует к прохождению диспансеризации почти каждого третьего (29,7%).

Основные причины отказа от диспансеризации связаны с убеждением, что она проводится формально (29,4%) и с нехваткой личного времени (28,6%). Практически каждый пятый респондент утверждает, что за квалифицированную, серьезную диагностику, которая могла бы выявить скрытые заболевания, всегда нужно платить (18,2%), а 16,3% участников опроса уверены в своем здоровье, отмечается в сообщении.

Результаты опроса также показали, что в целом россияне хорошо информированы о нововведениях в системе ОМС: 36% опрошенных знают, что, начиная с 40 лет диспансеризацию можно проходить ежегодно. Каждый пятый знает, что и профилактический осмотр с 18 лет также нужно проходить ежегодно, а также и то, что посетить поликлинику для его прохождения можно и в субботу. О включении в диспансеризацию онкоскринингов знают пока 15,1% опрошенных.

В ФОМС напомнили, что с 2020 года в программу диспансеризации будут включены дополнительные скрининги для людей старше 65 лет: на старческую астению, на ломкость костей, на когнитивные нарушения памяти, внимания и психоэмоциональные расстройства, на определенные виды рака, которые возникают только в старческом возрасте. Этот комплекс обследований будет включен в федеральный проект "Старшее поколение".