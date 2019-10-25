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РИА Новости

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

14:40 25.10.2019 (обновлено: 14:44 25.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Кремле не знакомы с информацией Минэкономразвития о закрытии почти 700 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в России за год, те данные, которые известны, говорят о позитивной тенденции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что за последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось почти 700 тысяч юридических лиц.
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"Я, честно говоря, не видел эти сообщения Минэкономразвития, мне еще предстоит с этим ознакомиться. Мы, наоборот, получаем достаточно позитивную информацию из нашей корпорации СМП – среднего и малого предпринимательства, корпорации которую возглавляет Браверман (генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман). У них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса, но, может быть, какие-то новые данные... сейчас не готов прокомментировать… Мы в любом случае попробуем разобраться с этим", - сказал Песков журналистам.
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Александр БраверманМинистерство экономического развития РФДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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