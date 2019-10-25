В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

"Я, честно говоря, не видел эти сообщения Минэкономразвития, мне еще предстоит с этим ознакомиться. Мы, наоборот, получаем достаточно позитивную информацию из нашей корпорации СМП – среднего и малого предпринимательства, корпорации которую возглавляет Браверман (генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман). У них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса, но, может быть, какие-то новые данные... сейчас не готов прокомментировать… Мы в любом случае попробуем разобраться с этим", - сказал Песков журналистам.