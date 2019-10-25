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РИА Новости

Глава МИД ЦАР: развитие отношений с Россией — наше желание

15:00 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон
Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Центральноафриканская Республика многие годы являлась одной из самых "горячих" точек на карте Африки из-за кровопролитного внутреннего вооруженного конфликта. В начале 2019 года правительство страны и вооруженные группировки подписали долгожданное мирное соглашение, которое позволило начать восстановление системы безопасности и хозяйства. Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон рассказала в интервью РИА Новости, как Россия помогает восстанавливать контроль государства над территорией ЦАР, а также о том, легко ли быть женщиной-министром в Африке.
— Вы занимаете пост министра иностранных дел ЦАР с декабря 2018 года. С тех пор вопрос сближения России и ЦАР активно обсуждается. Кто инициировал такие отношения?
— ЦАР переживала один из самых болезненных кризисов в своей истории. Чтобы противостоять этому кризису, нужно было действовать на новых направлениях, в частности, через дипломатию. Открытость (ЦАР) через дипломатию для всего мира была необходима.
— Какова роль России? В западных СМИ активно обсуждается тот факт, что Банги все больше поворачивается к Москве , а не к Парижу?
— Это спор, который на самом деле не существует. Просто ЦАР решила вести активную и открытую дипломатию. У ЦАР есть друзья и партнеры, ЦАР открыта к сотрудничеству с партнерами, укрепляет отношения со своими друзьями, в частности, с Российской Федерацией. Это дружественное государство, которое позитивно отвечает на запросы о сотрудничестве. Как и любое другое государство, ЦАР имеет возможность развивать партнерство с различными странами. Мы приветствуем страны, которые хотят развивать партнерство, инвестировать в ЦАР, как это делает Россия.
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— Какие у вас ожидания от результатов этого форума, обсуждались ли какие-то договоры, которые могут быть заключены по его итогам?
— Этот форум открывает для нас огромные перспективы, как я уже говорила, развитие отношений с Россией — это наше желание. В этом форум оказывает нам поддержку. У нас, как у ЦАР, большой потенциал. Россия может стимулировать своих инвесторов идти в ЦАР, больше открывать ЦАР для российского народа. У нас отношения не новые, они имеют уже историю, многие студенты ЦАР получили образование в России. Нам надо заново запустить наши отношения, придать им динамику. Как министр иностранных дел я уделяю большое внимание тому, чтобы развивать отношения на дипломатическом уровне с акцентом на экономику. ЦАР сегодня начинает путь развития, который является единственной гарантией для устойчивого мира.
— Можем ли мы вернуться к обсуждению вопроса, который мы обсуждали с президентом, в частности, вопрос о ЧВК. Реакция европейских СМИ — почему их присутствие так волнует европейские СМИ, которые даже используют такой термин как "наемники"?
— У меня нет мнения по этому вопросу. Да, я знаю, что есть дискуссии по этому поводу, но ЦАР действовала совершенно прозрачно. Как вы знаете, мы находимся под эмбарго. Это эмбарго подразумевает определенную процедуру, и ЦАР сделало все шаги, чтобы полностью соблюсти эту процедуру. Был вовлечен Совет Безопасности, потому что вопрос был направлен, в том числе, в Совет Безопасности. Мы в этом нуждались, ЦАР обратилась ко всему международному сообществу. Российская Федерация откликнулась, после чего Центральноафриканская Республика приступила к действиям совместно с Россией. Россия согласилась помогать ЦАР с ведома Совета Безопасности, чтобы предоставить в распоряжение оружие, организовать поставки, что позволит нам в рамках реформы системы безопасности запустить и реализовать реформу армии ЦАР. Это является главным условием восстановления власти государства на всей территории страны, возвращения к правовому государству.
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— Назовите, пожалуйста, причины, по которым ЦАР отозвала свое признание Косово?
— Об этой теме также очень много говорили в СМИ. У ЦАР очень простая позиция: сегодня ЦАР, как я говорила в начале, является страной только что преодолевшей кризис. Решение этого кризиса было достигнуто благодаря четкой воле к мирному урегулированию, то есть через диалог. Идет ли речь о ситуации в Косово и Сербии или любой другой стране, позиция ЦАР заключается в том, что надо найти консенсус. В этом смысле идет процесс под эгидой Европейского Союза, цель которого — найти мирное решение для двух стран, поэтому решение ЦАР нацелено на то, чтобы стимулировать обе стороны к диалогу, найти решение, которое будет во благо двух народов.
— Как женщина-министр сталкиваетесь ли вы с трудностями на посту главы МИД?
— Большое спасибо за этот вопрос. Он дает мне возможность поговорить на эту тему. Да, я чувствую себя на особом положении. Прежде всего, для меня это честь, это очень чувствительная должность, поэтому я испытываю гордость за оказанное мне доверие со стороны президента. Я должна быть автором нашей дипломатической работы в ЦАР, несмотря на все сложности, а наша жизнь состоит из сложностей, и со сложностями могут на таком посту сталкиваться как женщины, так и мужчины. Я придерживаюсь своих убеждений, в том, что касается Центральноафриканской Республики, и просто чувствую себя уверенно.
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